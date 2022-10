Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii mai multor localitati din estul judetului Timis, au avut parte, miercuri, de cateva fenomene meteo mai putin intalnite in luna septembrie. Timp de minute bune, la Faget, Traian Vuia si chiar Margina, cerul a fost brazdat de fulgere si tunete. La Faget, localnicii au avut parte chiar si de…

- Astazi, 5 septembrie, cu ocazia deschiderii anului școlar 2022-2023, Parintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent in mijlocul elevilor și al cadrelor didactice de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din Alba Iulia. Acesta a oficiat slujba de Te-Deum, dupa care a savarșit slujba de binecuvantare…

- RETIM pregateste majorarea tarifelor pentru zona Lugoj. Compania si-a informat abonatii la serviciul de salubrizare (persoane fizice, asociatii de proprietari/locatari, persoane juridice si institutii publice) din Zona 0 a judetului Timis, ca urmeaza sa se modifice tarifele de colectare a deseurilor…

- Cea de-a 79-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, cel mai vechi dintre festivalurile de cinema, s-a deschis miercuri seara cu mare fast cu Catherine Deneuve ca invitat de onoare si cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca invitat surpriza, potrivit AFP. Fii la curent cu cele…

- Castigatoare a fazei regionale, in noul format al competitiei K.O., CSM Lugoj a impresionat si in turul I national al Cupei Romaniei. Echipa din Liga 4 Timis s-a impus cu un neverosimil 7-2 in fata divizionarei „C” Aurul Brad. Un singur jucator, Aziz Njifakue, a inscris cinci goluri pentru gazde. Pe…

- Doua hotarari contradictorii a luat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Timiș, in decurs de doar o luna, privind comasarea Școlilor Gimnaziale Nr. 3 și Nr. 4 din Lugoj. In 24 iunie 2022, Consiliul de Administrație al IȘJ Timiș, condus de catre prof. Aura Danielescu, inspectorul școlar general,…

- Polițiștii de pe autostrada l-au prins pe șofer, marți, in zona localitatii Margina, de pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Lugoj spre Deva, cu 230 km pe ora, la volanul unui Ferrari, potrivit News.ro . „La data de 26.07.2022, politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac…

- Dosare penale pentru furt calificat pe numele a doi tineri din Bailești, județul Dolj, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au furat o mașina din Lugoj, iar apoi au vandut-o la un schrot din Craiova. Indivizii au fost prinși in timp ce incercau sa plece din țara cu avionul, pe aeroportul din Craiova.