Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Sculptorul timișorean Ionel Cinghița este urmatorul nume inscris in galeria „Amintirilor necesare”, un „exercițiu de memorie culturala” promovat la galeria Pygmalion de la Casa Artelor, aflata pe strada Augustin Pacha. Expoziția aduce in fața publicului sculpturi, și schițe semnate de artistul plecat…

- Panorama teatrala la jumatatea anului Capitalei Europene a Culturii demonstreaza felul in care Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara a reconfigurat pentru orașul și pentru comunitatea pe care le reprezinta o structura culturala inalt profesionala. Inițiativele sale de anvergura internaționala…

- La cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie „Time for Magic" de la Timișoara, una dintre surprizele organizatorilor este un spectacol in limba germana, susținut Wolfgang Moser – unul dintre cei mai buni magicieni din lume. Acesta va avea loc in 3 octombrie, la Cinema Victoria.

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 31 august, de la ora 19.00, in Piața Primariei Pitești, concertul vocal-simfonic susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijorul Tiberiu-Dragoș Oprea și soliștii Antonia Beteag și Valentin Trandafir. In program: J. Strauss – uvertura operetei Liliacul și…

- Excelent analist al starilor sufletesti si creator al unei tipologii viguroase, convingatoare, Ioan Slavici este primul mare prozator provenit din Transilvania, a carui influenta a traversat spatiul ardelenesc, ajungand in intreaga tara. Ioan Slavici, deopotriva prozator, dramaturg, memorialist si gazetar,…

- La Casa Adam Muller Guttenbrunn va fi vernisata sambata, 5 august, de la ora 18, expoziția „Fotografii de la alb-negru la fotografii color”. Ea cuprinde cateva zeci de instantanee surprinse, de-a lungul timpului, de dr. Constantin Lupu, cel caruia i se datoreaza unul dintre cele mai cunoscute evenimente…

- Sinagoga din Cetate va gazdui, peste cateva zile, o noua expoziție, care va prezenta lucrarile Veronicai Taussig. Nascuta in Timișoara, intr-o familie pasionata de arta, Veronica a parasit Romania pe cand avea doar 12 ani. A revenit apoi doar in trecere, cate puțin, ea traind și lucrand de multa vreme…