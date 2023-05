Stiri pe aceeasi tema

- Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii, scrie Reuters. Recep Tayyip Erdogan, in varsta de 69 de ani, s-a clasat pe primul loc in primul…

- Opt artisti romani redefinesc lumea in care traim prin expozitia Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea din cadrul Romanian Creative Week 2023. Opt generatii diferite de artisti s-au reunit pentru a oferi un spectacol de pictura, sculptura, desen, grafica, video sau fotografie la Palatul Culturii…

- Dupa ce s-a bucurat de un succes rasunator la Art Safari ediția 9, expoziția personala a artistei Irina Dragomir, „Roșu, galben și albastru”, curatoriata de Alexandru Radvan, iși incepe itinerariul prin țara. Dupa ce s-a bucurat de un succes rasunator la Art Safari ediția 9, expoziția personala a artistei…

- Pe langa spitale, policlinici și dispensare, in ultimii ani focusul s-a pus și se pune in continuare pe spații medicale bine dotate din punct de vedere al echipamentelor, dar și ținand cont de echipa de medici specialiști. Accentul pus pe competența și seriozitate recomanda aceste spații ca fiind preferate…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a depus un proiect de lege prin care cere sa se interzica folosirea fainii de insecte in produsele tradiționale. El spune ca inițiativa lui urmeaza modele din alte țari europene și pledeaza ca produsele alimentare din import care conțin ingrediente obținute din insecte sa…

- Costel Alexe a facut aceste afirmatii in prezenta a doi comisari europeni, care au venit la Iasi la evenimentul de lansare a Politicii de Coeziune 2021-2027. Alexe a declarat ca, fara bani europeni, multe obiective din Iasi nu ar fi fost refacute sau construite, moment in care o persoana din sala…

- In fiecare zi in Dragonul Roșu are loc o evaziune fiscala de zeci de miliarde de lei, insa autoritațile mai ca s-au „infrațit” cu faptuitorii. Traiesc și chinezii, dar traiesc și inspectorii antifrauda din evaziunea fiscala. Dupa o ampla acțiune de informare cu diverse surse din anturajul evazionist…