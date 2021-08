Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura Arcus și Asociația Culturala „Predeluț” organizeaza expoziția de arta plastica a pictorului bucureștean Virgiliu Parghel. Tablourile expuse sunt o selecție de portrete și de natura statica, cele mai indragite și importante lucrari din opera lui Parghel. Prezentarea expoziției și…

- Viata cultural-artistica a judetului Covasna se imbogateste cu un nou program, intitulat „Terapie prin arta”, initiat de Centrul de Cultura Arcus, Asociatia culturala Predelut si S.C. Turism Covasna SA. Lansarea programului va avea loc luni, 26 iulie, ora 18, in sala „Alegria” a Hotelului „Caprioara”…

- Plaurii artificiali, conceputi de Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si lansati la sfarsitul saptamanii trecute pe lacul de la Reci, ar putea fi folositi si pentru imbunatatirea calitatii apei rezultate din statiile de epurare, afirma directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA)…

- Un proiect pilot de protejare a apelor si biodiversitatii cu ajutorul unor insule plutitoare artificiale a fost lansat vineri, in lacul de la Reci, de catre Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei. Scafandrul Szabo…

- Centrul de Cultura Arcus, Asociația MuseART și Institutul Balassi filiala Sf. Gheorghe organizeaza, in perioada 16–18 iulie a.c., Gala laureaților concursului internațional de muzica clasica „YOUTH OF MUSIC, București, 2021”. In cursul celor trei zile se organizeaza recitaluri de muzica clasica pe…

- Fragment din volumul Profesioniștii noștri 27. Vasile Lechințan – istoric, scriitor, om al cetații, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020, volum care in scurt timp va putea fi lecturat pe saitul bibliotecii digitale Eurocarpatica (www.eurocarpatica.ro) Ioan Lacatusu: Frate Vasile – iti zic cum…

- Complexul de agrement din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape 10 kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, isi reia integral activitatea, la sfarsitul acestei saptamani urmand sa se redeschida centrul spa si centrul de tratament, au anuntat, miercuri, autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor…

- Pentru iubitorii muzicii din Sfantu Gheorghe, și nu numai, Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, la inceput de saptamana, doua concerte: unul de pian și unul de flaut și pian. Astlef, in sala de concerte a instituției de cultura (Casa bastion, Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc astazi, la…