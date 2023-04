Stiri pe aceeasi tema

- „Prinț și Sultan. Decenii de razboi și fronturi fluctuante la hotarele Sublimei Porți (1683-1716)” este noua expoziție a Muzeului Național al Banatului. Aceasta va fi vernisata vineri, 5 mai, de la ora 18.

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Badisches Landesmuseum din Karlsruhe, Germania, aduce in fața vizitatorilor o expoziție unica. „Prinț și Sultan. Decenii de razboi și fronturi fluctuante la hotarele Sublimei Porți (1683-1716)” va fi vernisata vineri, 5 mai 2023, de la ora 18:00. Intr-un…

- Istoria Timișoarei din perioada ocupației otomane și revenirea la statutul de oraș european vor fi prezentate in cadrul unei expoziții, la Muzeul Național al Banatului. In colaborare cu Badisches Landesmuseum din Karlsruhe, Germania, Muzeul Național al Banatului aduce in fața vizitatorilor o expoziție…

- Sculptura ''The Middle Way'', expusa deasupra Bastionului. Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim S.A., prezinta la Timișoara lucrarea monumentala ''The Middle Way'' (2014) a...

- Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” prezinta la Timișoara lucrarea monumentala “The Middle Way”, care aparține sculptorului Bogdan Rața. Aceasta a fost amplasata in Bastionul Maria Theresia.

- Pe acoperișul inierbat al Bastionului Theresia, in capatul corpului C al Bastionului Maria Theresia, a fost amplasata o lucrare monumentala, The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie…

- Un efort comun a zeci de oameni, pe durata a mai mult de un an de zile, iar Timișoara și a sa Capitala Europeana a Culturii beneficiaza de cea mai mare expoziție din aceasta parte a Europei a pictorului roman suprarealist, Victor Brauner. Muzeul Național de Arta va gazdui, pana la finalul lunii mai,…

- Anul acesta, timp de cinci zile, in cadrul celei de-a 11-a ediții a JAZZx, publicul va avea ocazia sa asculte un spectru divers de stiluri muzicale, de la jazz modern și fusion, pana la soul. Festivalul promite sa fie o experiența unica pentru iubitorii de muzica, care vor putea sa descopere…