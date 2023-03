Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a murit, astazi, la varsta de 106 ani. Pe pagina sa de Facebook a aparut o postare cu mesajul: ”Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusetea insasi”, semnata Aziul. Mihai Sora, eseist si filosof, s-a nascut la 7 noiembrie 1916, in comuna Ianova,…

- Cultura, Educația, Arta, Teatrul sunt opțiunile de viața care imping umanitatea inainte. Este o alegere pe care o face fiecare dintre noi, dar pe care o poate, și ar trebui sa o faca societatea, in ansamblul ei.Timișoara a ales sa faca acest pas spre un viitor ancorat in sistemul de valori al culturii,…

- Asociația „Inițiativa in Educație” a promovat și anul trecut metodele inovative de invațare și dezvoltarea excelenței in educație, prin programul „Educația este cheia”. Au participat sute de elevi, parinți, profesori și nu numai. Copiii au avut ocazia sa interacționeze cu astronauți și biologi, in timp…

- Coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare durabila din Guvernul Romaniei, consilierul de stat Borbely Laszlo, a declarat miercuri, 18 ianuarie 2023, la Timisoara, ca din cele 17 obiective cuprinse in Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila, prioritara pentru tara noastra este Educatia.„Noi am facut…

- Expoziția de ceramica „Lumenicum”, cu lucrari ale artistei Gloria Grati, curatoriata de prof. univ. dr. Dana Constantin și de conf. univ. dr. Gabriel Kelemen, cel care va deschide expoziția, va fi vernisata astazi, 20 decembrie, de la ora 18:00, la galeria de arta timișoreana Helios din Piața Victoriei.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia marcarii a 33 de ani de la inceputul Revolutiei Romane, in care a evidentiat ca atat eroilor si martirilor din Decembrie 1989, cat si tuturor disidentilor si victimelor regimului comunist li se datoreaza nu doar valorizarea sacrificiului…

- „Marcam astazi 33 de ani de la inceputul Revoluției Romane, un moment de referința al istoriei noastre recente care ne-a redat libertatea și speranța. Romania democrata de astazi nu ar fi fost posibila fara sacrificiul suprem din Decembrie 1989, atunci cand romanii au dovedit ca dorința de a fi liberi…