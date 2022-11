Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara, pregatește expoziția de ceramica intitulata „Cornel Sitar – o viața dedicata artei olaritului”. Cornel Sitar și-a dedicat 60 de ani olaritului – un meșteșug stravechi pe care l-a dus mai departe cu migala, pasiune și dedicare. Maestrul olaritului a primit peste 140 de diplome de la participarile sale la targuri și expoziții atat in țara, cat și in strainatate. In semn de respect și recunoștința pentru toata activitatea sa de maestru olar, Consiliul Județean Maramureș a acordat Titlul de Cetațean de Onoare al județului…