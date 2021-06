Stiri pe aceeasi tema

- Filiala Timisoara a Uniunii Artistilor Plastici din Romania (UAPR) marcheaza, miercuri seara, jubileul a 70 de ani de activitate neintrerupta printr-o expozitie cu un numar record de lucrari de pictura, sculptura, grafica si arta decorativa, semnate de cei 124 de creatori, care va fi vernisata la…

- Filiala timișoreana a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania iși sarbatorește varsta rotunda și respectabila așa cum se cuvine: cu o expoziție ce reunește un numar record de lucrari de pictura, sculptura, grafica și arta decorativa, semnate de tot atația creatori: 124. Demersul plastic, curatoriat…

- Vineri, 7 mai, la Galeriile de Arta Buzau, se va deschide expoziția de grafica „Metamorfoze mitologice” aparținand artistului plastic Marius Barb. Expoziția va fi vernisata incepand cu ora 15.00, curatorul ei fiind președintele UAP Buzau, prof. dr. Valeriu Șușnea. Marius Barb Barbone, doctor in arte…

- Galeria de arta „Helios” a Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Timișoara gazduiește expoziția „Omagiu Toma Viorel” (1944 – 2021), in semn de omagiu postum adus pictorului plecat din aceasta lume in urma cu o luna. Artist plastic și cadru didactic al Facultații de Arte și Design din cadul Universitații…

- Ziua Mondiala a Artei, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 aprilie ca un omagiu adus lui Leonardo da Vinci, este marcata de Accademia di Romania in Roma prin lucrari de arta pezentate in „Expoziția de Arta cu Lucrari din Pinacoteca Accademia di Romania in Roma”. Cele 23 de lucrari de pictura, grafica…

- Pana pe 21 martie, publicul iubitor de frumos este invitat sa viziteze expozitia de gravura deschisa la Muzeul de Istorie.Expozitia face parte din proiectul „Restaurarea si consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, judetul Dambovita”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului…