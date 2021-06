Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru are 26 de ani, locuiește in Cluj-Napoca, este antrenor de fitness, și a inceput „sa traga de fiare” acum 8 ani, dupa ce a hotarat ca trebuie sa faca o schimbare majora, iar aceasta necesitate ulterior s-a transformat intr-o mare pasiune și job. Sportul este viața lui și nu iși imagineaza o…

- Vaccinarea drive thru are succes la Galati. Peste 3.200 de persoane s-au prezentat deja pentru a se vaccina direct din masina, cu serul Pfizer. Nu trebuie programare, iar centrul este deschis pana la 20.00.

- Aproape 30% dintre clujeni au fost imunizați cu prima doza a vaccinului anti-COVID. Dupa Capitala, județul Cluj sta cel mai bine la acest capitol, iar autoritațile pregatesc in continuare soluții pentru ca lumea sa aiba acces la ser.

- Baciu a precizat ca datele arata ca o persoana pe minut a primit vaccinul anti-Covid in centrul drive-thru din Capitala.”509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea primului centru drive-throught din Capitala. Chiar…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, centrul de vaccinare drive-thru deschis in Piața Constituției. Președintele s-a aratat mulțumit de modul in care a fost organizat centrul și i-a indemnat, din nou, pe cetațeni sa se vaccineze impotriva COVID-19.

- Președintele Klaus Iohannis a mers joi la centrul drive-through deschis in București. El susține ca bucureștenii vin in numar mare sa se vaccineze și le transmite nehotaraților ca birocrația procesului a fost eliminata in acest moment. „Este un succes. Bucureștenii vin sa se vaccineze in numar…

- A fost suparare mare pe rețelele de socializare dupa ce Festivalul Florilor din Timișoara a fost anulat pentru al doilea an consecutiv. Vizitat de 100.000 de persoane in cele trei zile de desfașurare, potrivit statisticilor, Timfloralis a fost destul de costisitor pentru bugetul local. Insa cei care…

