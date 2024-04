Stiri pe aceeasi tema

- În lumina Zilei Mondiale a Sindromului LangdonDown care este marcat în fiecare an pe 21 martie atenia se îndreapt ctre îmbuntirea vieii persoanelor cu sindrom Down prin integrare social i îngrijire medical adecvat. Aceast zi devine o ocazie important pentru sensibilizarea pu...

- 1-2 martie: Farșangul de la Rimetea, obicei vechi de sute de ani care marcheaza sfarsitul iernii. PROGRAM Farșangul de la Rimetea va avea loc in zilele de 1 și 2 martie. Evenimentul este organizat de catre Primaria comunei Rimetea, Centrul de Cultura „Augustin Bena” și Consiliul Județean Alba. 1-2…

- O expoziție total neobișnuita, expresie a harului și recunoștinței a patru artiști: Tatiana Frunze, Alexandru Alavațchi, Natalia Niș și Irina Cara a fost inaugurata la Biblioteca Științifica „Andrei Lupan” din capitala. Este intitulata „In cautarea picturii” și reprezinta omagiul autorilor adus memoriei…

- Anamaria Prodan a vorbit deschis despre cat de speciala este relația dintre Ronald Gavril și fiul ei. El a devenit un exemplu pentru Laurențiu Reghecampf Jr., mai ales din punct de vedere al carierei. Anamaria prodan considera ca este important ca fiul ei sa aiba alaturi un campion.

- Anul acesta, la Palatul Cesianu-Racovița, sarbatorim Mica Unire (24 ianuarie – Unirea Principatelor Romane) cu o expoziție intitulata „Bijuteriile Reginei”, care se intinde pe mai multe zile. In perioada 23-28 ianuarie, aducem in Galeriile Artmark piese d

- Cu ocazia sarbatorii Micii Uniri in data de 24 ianuarie, Palatul Cesianu-Racovița va organiza o expoziție intitulata „Bijuteriile Reginei", o expoziție desfașurata in Galeriile Artmark din București, strada C. A. Rosetti, nr. 5, unde publicul va fi intampinat de piese deosebit de rare care au aparținut…

- Este zi de sarbatoarea in familia Claudiei Florescu și asta pentru ca ea il sarbatorește pe fratele ei, Madalin. Cu ocazia acestei zile speciale, fosta concurenta de la Insula Iubirii i-a facut o urare emoționanta. Iata ce a postat antrenoarea de fitness pe rețelele de socializare!

- FC Bayern anunta ca a lansat o colectie speciala in memoria lui Franz Beckenbauer, legenda clubului bavarez care a incetat din viata la 7 ianuarie.In plus, vor fi scoase la licitatie tricourile si echipamentul de antrenament purtate de echipa la meciul din Bundesliga cu Hoffenheim, precum si vestele…