- REUNIRE… Sporting Juniorul Vaslui a organizat al doilea și ultimul trial dinaintea reunirii de luni. Jucatorii nascuți in anii 2003, 2004 și 2005, legitimați la cuburi din Vaslui, Barlad, Focșani sau Pașcani, au dat probe pentru a juca in Liga 3, iar trei dintre aceștia vor ramane la gruparea vasluiana.…

- BLESTEM… Pe strada Vasile Parvan din Barlad, exact acolo unde este traficul cel mai intens, fiind o “varianta de ocolire” pentru mașinile de mare tonaj, traficul este infernal! Și nu numai pe aceasta strada, in general la Barlad traficul a devenit foarte anevoios, șoferii fiind nevoiți sa se inarmeze…

- Ministerul Educației a publicat rezultatele finale la Evaluarea Naționala, dupa contestații. Cele mai multe surprize au fost inregistrate la nivelul probei de limba romana. In județul Vaslui au fost micșorate și cu 70-80 de sutimi. Spre exemplu, unui elev de la Școala Gimnaziala “Vasile Parvan” Barlad…

- PARTICIPARE GUVERNAMENTALA… In cadrul „FINISAJULUI”, organizat in premiera de Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, cei implicati vor face un bilant dupa cea de a IV-a editie a Bienalei Internationale de Arta Contemporana „N.N.Tonitza. De asemenea, in cadrul expozitiei semnate de artistul Zuzu Caratanase,…

- INIȚIATIVA… Pe 1 Iunie, a avut loc la Muzeul “Vasile Parvan”, o expoziție de arta plastica oferita de un numar de 17 copii, care au depus un efort formidabil pe o perioada de aproape un an de zile, in cadrul Clubului de pictura” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu”…

- GRATUIT… Pentru toți copiii din municipiul Barlad și din imprejurimile acestuia, va reamintim ca maine, de 1 iunie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad este deschis pentru publicul larg pana la ora 16.00. Pot fi vizitate toate cele patru locații: Sediul central de pe str. Vasile Parvan, nr. 1; Muzeul colecțiilor…

- PROFESIONIȘTI… Un material deosebit de bogat cu fosile ale unor țestoase de uscat apropiate sistematic de țestoasa dobrogeana Testudo graeca a fost recuperat de la Crețești, Județul Vaslui, grație supravegherii lucrarilor de modernizare a drumului național Crasna-Huși, de catre specialiștii Muzeului…

- VERNISAJ… Cu ocazia expoziției temporare „De la dinozauri la Cosmos”, care va avea loc in perioada 07 mai – 17 iunie a.c., Muzeul „Vasile Parvan” și Asociația Brickenburg muzeograful va propun o calatorie fantastica in lumea jocului și a jucariilor, care nu se adreseaza doar copiilor, ci tuturor varstelor.…