- Expozitia-eveniment dedicata uneia dintre cele mai misterioase culturi neolitice din Romania, "Civilizatia Gumelnita. Viata in sud-estul Romaniei acum 6500 de ani", va fi deschisa, incepand din 19 mai, la Palatul Sutu, informeaza un comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti transmis AGERPRES. Expozitia…

- Un eveniment privat organizat intr-un apartament din București in noaptea de sambata spre luni a fost oprit de polițiști. Mai mult de 100 de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, iar cuantumul amenzilor se ridica la 226.000…

- In acest weekend puteți vizita o expozitie inedita dedicata istoriei bicicletei, care s-a deschis, incepand de vineri, la Palatul Sutu – Muzeul Municipiului București. Expoziția aduce in atentia publicului informatii mai putin cunoscute despre aspectul bicicletelor de la inceputul existentei lor, precum…

- Expozitia regala de la Palatul Elisabeta isi deschide din nou portile, publicul fiind asteptat in perioadele 2 - 18 aprilie si 8 mai - 6 iunie, de joi pana duminica, in intervalele orare 10,00 - 13,00 si 14,00 -17,00. De asemenea, expozitia va fi deschisa in lunile iulie, august, septembrie, octombrie…

- Fostul candidat PNL la primaria Sectorului 3 din Capitala, Adrian Moraru a publicat pe Facebook un mesaj al candidatului USR-PLUS pentru functia de prefect al Capitalei, Alin Stoica, care, la finalul anului trecut, il ironiza pe Nicusor Dan. „Eu cred ca independentul care sustine acum PNL va disprarea…

- Accident grav joi seara, pe Bulevardul Libertații din Capitala. Un polițist aflat in timpul liber a murit, dupa ce s-a ciocnit cu motocicleta de un autoturism, al carui sofer nu a putut sa-l evite.

- Muzeul Municipiului Bucuresti o omagiaza, prin organizarea unei expoziții retrospective, pe Margareta Paslaru – personalitate emblematica a lumii artistice romanești, cantareața, compozitoare, actrița și realizatoare TV și radio. Expoziția intitulata „Longevitate creatoare” va fi deschisa incepand cu…

