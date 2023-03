Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul ‘’Formare Pentru Performanța‘’ se adreseaza grupului ținta format din 660 de persoane (330 in regiunea NV; 330 in regiunea NE) ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: – sunt cetațeni UE cu domiciliul sau reședința in Romania, Regiunea Nord Est sau Nord Vest, in unul din cele 7 județe…

- Celebrarea Zilei Martisorului in rețeaua Institutului Cultural Roman reprezinta un demers de promovare a traditiilor romanesti dedicate inceputului de primavara in comunitatile de romani, dar și o acțiune de diplomație publica, pentru a face cunoscut acest obicei de 1 martie in randul publicului din…

- Institutul Roman de Cultura și Cercetare Umanistica de la Veneția, in colaborare cu Compania teatrala Pantakin, organizeaza patru reprezentații ale spectacolului „Teatrul Mastilor”, producție a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu Jiu, in cadrul

- Ambasada Italiei și Institutul Italian de Cultura din București, in colaborare cu Agenția ICE Romania, inaugureaza sambata, 4 februarie 2023, la ora 18.00, la Biblioteca Naționala a Romaniei, in sala Symposium (Bd. Unirii 22, București), expoziția „Universul Olivetti. Comunitatea ca utopie concreta”.…

- Artistul plastic Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (UAPR), va expune la Veneția. Suceveanca va prezenta in expoziție lucrarile Dimenticami (100x100, u/p, 2020) și Narcissus (90x100, u/p, 2021), ce vor putea fi admirate la Centrul Cultural ...

- Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși” din Targu Jiu ofera pentru angajare, un post de inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul financiar, contabilitate și resurse umane.… Articolul Concurs la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin…

- Proiectul este inițiat chiar de un nevazator care lupta de mulți ani pentru drepturile persoanelor cu dizabilitați Anul nou aduce vești bune pentru județ! Vești care trebuiesc spuse cu voce tare și raspicat. Povestea incepe cu Costel Puiu Ștefan, acel om care nu sta locului pana nu…