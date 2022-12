Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Larisa Precup, o absolventa a Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca (UAD), care a lucrat pentru branduri recunoscute, a decis, in urma cu mai multi ani, sa isi foloseasca talentul artistic pentru a crea manichiuri mai aparte, printre realizarile sale numarandu-se si manichiura cu specific…

- Miercuri, 30 noiembrie, muzeul este deschis intre orele 10.00 si 17.00 (ultima intrare 16.30); Joi, 1 decembrie, muzeul este deschis și intrarea este libera in intervalul orar 10.00-17.00 (ultima intrare 16.30); Vineri – duminica (2-4 decembrie), muzeul este deschis intre orele 10.00 si 17.00 (ultima…

- In 24 noiembrie, de la ora 11:00, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, va gazdui expoziția organizata in memoria celui care a fost Cornel Sitar. „Avem placerea de a va invita sa participati la expozitia organizata in memoria tatalui meu, Cornel Sitar, de catre Muzeul Județean de…

- Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» anunța deschiderea expoziției temporare BIJIN-GA, Femei frumoase, curtezane, gheișe, prezentata de dr. Alexandru Chituța, curator Robert Strebeli, ce continua ampla serie a expozițiilor cu lucrari din colecția de arta japoneza a avocatului George…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» orgnizeaza expoziția temporarp BIJIN-GA, Femei frumoase curtezane, gheise. Evenimentul, prezentat de dr. Alexandru Chituta, curator Robert Strebeli, continua ampla serie a expozițiilor cu lucrari din colectia de arta japoneza a avocatului George Serban.…

- Asociația Acasa la Hundorf are bucuria sa anunțe vernisajul expoziției ȘAH/Școala de-Acasa, Hundorf ce va avea loc pe 2 octombrie la Bastionul Tabacarilor din Cetatea Targu Mureș. A fost o vara creativa in care cinci grupe de rezidenți formate din artiști din țara și de peste hotare au calcat pragul…

- Vineri, 23 septembrie 09:00 Expoziția permanenta de Mineralogie – Petrografie, Mineralogie, Minereuri și Flori de mina Expoziții temporare: „Mineralele in filatelia romaneasca” „Zestrea minerala a Romaniei” „In vazul lumii – Colecții și colecționari” Organizator: Consiliul Județean Maramureș, Muzeul…

- O expozitie inedita va putea fi admirata la Muzeul Județean de Arta Arta – Centrul Artistic Baia Mare. Expoziția de fotografie și arta plastica ”Vecinii mei, evreii”, este organizata de Asociația Maramureș Heritage, proiect implementat cu sprijinul Ambasadei Franței in Romania și al Institutului Francez…