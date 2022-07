Exporturile UE de grâu și porumb, în creștere. România, în top Exporturile UE de grau și porumb au crescut in sezonul 2021/22, care s-a incheiat la data de 30 iunie, spre deosebire de cele de orz, care s-au diminuat ușor. Cea mai mare creștere a fost la porumb, livrarile dubandu-se practic, in condițiile in care UE este un importator net de porumb, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, transmite Reuters. Astfel, la graul de panificație a fost inregistrat un avans de 6,8%, pana la 27,47 milioane tone, de la 25,71 milioane tone in sezonul 2020/21. Franta a fost cel mai mare exportator de grau moale din UE, cu o cantitate de 8,276 milioane de tone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

