Exporturile Olandei au ajuns la un maxim istoric de 94,5 miliarde euro Exporturile de produse agricole ale Olandei au crescut cu 4,6% in 2019, atingand un nou maxim istoric de 94,5 miliarde de euro, a anuntat vineri Institutul national de statistica, transmite AP.



Cu toate acestea, aproximativ un sfert din cifra totala se datoreaza re-exportului de produse alimentare sau agricole cultivate sau produse in afara Olandei, precum boabe de cacao sau avocado. Cresterea preturilor este responsabila pentru doua treimi din cresterea totala a valorii exporturilor.



Intr-o tara renumita pentru campurile sale de lalele, produsele horticole precum flori proaspete,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

