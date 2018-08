Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a anului, exporturile de marfuri au fost realizate in volum de peste 1,3 miliarde de dolari. Potrivit Biroului National de Statistica, cifra este mai mare cu aproape 28% fata de perioada similara a anului trecut. In luna iunie, s-au exportat marfuri de peste 214 milioane de dolari,…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, cauciuc prelucrat in suma de 762,6 milioane euro, o valoare cu 4,8% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile de cauciuc prelucrat…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 12,3% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 5 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES. "In perioada 1 ianuarie -31 mai…

- In perioada 1.I-30.IV 2018 exporturile FOB au insumat 22221, 6 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 25948,7 milioane euro, un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.IV 2018, exporturile au crescut cu 9,7%, iar importurile cu 10,0%, comparativ cu perioada…

- In perioada ianuarie - aprilie, Moldova a importat marfuri in valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari, cu peste 27 la suta mai mult decat in aceeasi perioada din 2017. Potrivit Biroului National de Statistica, cota cea mai mare, de peste 50 la suta, o detine Uniunea Europeana.

- Exporturile de marfuri au crescut in primele patru luni ale anului cu aproape 29%, fata de perioada similara din 2017. Valoarea totala a produselor vandute peste hotare se ridica la peste 878 de milioane de dolari, arata date Biroului National de Statistica.

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primul trimestru cu 9,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 16,99 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul…

- In perioada 1.I-31.III 2018, exporturile au crescut cu 9,8%, iar importurile cu 10,8%, comparativ cu perioada 1.I-31.III 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-31.III 2018 exporturile FOB au insumat 16986,5 milioane euro, iar importurile CIF…