- Prima Expozitie universala organizata in Orientul Mijlociu, Expo 2020 Dubai, isi deschide portile pentru expozantii din aproape 200 de tari pe 1 octombrie, dupa ce a fost amanata cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, si va dura pana la 31 martie anul viitor, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres.…

- Numarul pacienților confirmați cu coronavirus internați in spitalele din Maramureș se apropie de 200 și, la cum evolueaza lucrurile, chiar va trece de 200. Numai in ultimele 24 de ore au fost confirmate 171 de noi cazuri de COVID, cel mai mare numar de bolnavi confirmați din ultimele luni. Oficial stam…

- Agentia medicamentului din Italia (AIFA) a aprobat joi administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru categoriile de populatie vulnerabile, informeaza Reuters. Agentia a aprobat asa numita doza "de consolidare" pentru acele persoane considerate ca dispun de o protectie…

- Thailanda a raportat, miercuri, 20.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și alte 188 de decese din cauza bolii, relateaza Reuters. Este vorba de cel mai ridicat bilanț de infectari și decese de la inceputul pandemiei, in aceasta țara.

- Grupul italian de moda Prada a obtinut venituri peste asteptari in primul semestru al acestui an si anticipeaza ca vanzarile vor creste in a doua jumatate a anului, continuand redresarea din criza provocata de Covid-19, transmite Reuters. Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong,…

- "Libertate!" si "Nu dictaturii", au scandat manifestantii de la Napoli, in sud, pana la Torino, in nord, in timp ce la Milano, ei au scandat "Nu pasaportului sanitar!", relateaza Agerpres.Marea majoritate a oamenilor nu au purtat masca de protecție anti-Covid.Astfel de manifestatii erau anuntate pe…

- Turnul Eiffel a fost redeschis vineri, dupa opt luni de la inchiderea sa din cauza pandemiei de Covid-19, cea mai lunga perioada in care accesul vizitatorilor nu a fost posibil dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters.

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a primit primul vaccin anti-Covid dezvoltat de republica islamica, a anunțat vineri televiziunea publica de la Teheran, scrie Hotnews . Ayatollahul Ali Khamenei a declarat anterior ca nu este interesat sa se imunizeze cu vaccinuri produse in strainatate…