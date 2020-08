Exploziile din Beirut: FBI va participa la anchetă FBI se va alatura anchetatorilor libanezi și internaționali în încercarea de a determina cauzele exploziei care a devastat portul Beirutului, a anunțat joi numarul trei al diplomației americane, David Hale, în vizita în capitala libaneza, scrie AFP.



"Doresc sa anunț ca FBI (poliția federala americana) se va alatura în curând anchetatorilor libanezi și internaționali, la invitația libanezilor", în încercarea de a determina cauza exploziei care a ucis 171 de oameni, a spus subsecretarul de stat pentru afaceri politice, care a efectuat…

Sursa articol: hotnews.ro

