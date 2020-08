Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile libaneze au confirmat ca exploziile din portul din Beirut, care s-au produs in seara de marti, 5 august, au fost cauzate de cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu, depozitate in port dupa ce au fost confiscate de pe nava Rhosus, aflata sub pavilionul R. Moldova, in anul 2014.

- Agenția Navala a Republicii Moldova a venit cu mai multe precizari legate de cargoul Rhosus, vasul maritim care a transportat acum șase ani cele 2,750 de tone de nitrat de amoniu in portul Beirut, capitala Libanului.

- In 2015, nava Rhosus s-a confruntat cu probleme tehnice, motiv pentru care a fost nevoita sa acosteze in portul Beirut. Autoritațile libaneze au inspectat, la acea vreme, nava și i-au interzis navigarea ulterioara deoarece ar fi incalcat regulile de exploatare. Incarcatura explozibila, care ar fi…

