Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. O explozie a avut loc in preajma portului din Beirut, capitala Libatului, transmite reporterul RIA Novosti. Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020…

- O explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, sute de persoane au fost ranite. Unele surse vorbesc deja despre zeci de morți.

- Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce un avion al Misiunii ONU in Mali a iesit de pe pista, luni dupa-amiaza, in timpul aterizarii pe Aeroportul din Gao, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Aeronava a iesit de pe pista, sase…

- Doua persoane au murit si alte opt au fost ranite in doua explozii produse joi in apropierea unui spital militar din Mazar-e-Sharif, provincia Balkh din nordul Afganistanului, a transmis politia, potrivit dpa.Un sofer de taxi a fost ranit usor intr-o prima explozie produsa in apropierea spitalului…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier. Articolul A lovit un stalp de curent și gardul unei cladiri. Doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs marti dupa-amiaza intr-o localitate rurala situata in apropiere de Kabul, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Indivizi ramasi neidentificati au deschis focul intr-o moschee din…