Explozii în două blocuri de locuinţe, la Stockholm: Faţadele s-au prăbuşit, iar geamurile s-au spart Un bloc din centrul Stockholmului a fost avariat de o explozie puternica. Imagini difuzate in cursul noptii de duminica spre luni surprind o fatada avariata a unui imobil, cu intrarea demolata si geamuri sparte.

Mai multe masini din apropierea cladirii au fost de asemenea atinse de deflagratie, in cartierul instarit Ostermalm. ”In acest stadiu, nu este posibil sa se spuna daca explozia a avut loc in interiorul sau exteriorul imobilului”, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei presei locale. Autoritatile au fost alertate catre ora locala 1.00 (2.00, ora Romaniei) si au evacuat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Botosani au dispus, in noaptea de luni spre marti, evacuarea a 14 familii care locuiesc pe strada Puskin din municipiul resedinta, ca urmare a unui miros puternic de gaze, a declarat seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Sfarsit tragic pentru un tanar roman, in Grecia. Baiatul de 28 de ani, proaspat absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, a murit pe loc dupa ce s-a prabusit in gol 40 de metri, pe Muntele Athos. Autoritațile din nordul Greciei investigheaza moartea unui roman de 28 de ani, al carui cadavru…

- In orasul est-german Blankenburg a avut loc o explozie produsa intr-un bloc de locuinte. Cel putin 25 de persoane au fost ranite, a anuntat politia, potrivit agrerpres.ro. Blocul de locuințe are cinci etaje. Autoritațile au trimis mai multe elicoptere in zona pentru a transporta raniții la spitalele…

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea persoanelor din imagini, in interesul soluționarii unei cauze de furt. In imagini apar doi tineri care ar fi profitat de neatenția proprietarilor unor biciclete și le-ar fi sustras din apropierea unei terase situata…

- Un agent de securitate in cladirile guvernamentale din Stockholm a fost plasat in arest, duminica, pentru presupusul furt al unei arme de serviciu, caz care se adauga disparitiei recente de pistoale si munitie, a anuntat luni Parchetul suedez, transmite AFP, potrivit Agerpres.Agentul urmeaza…

- Cel putin trei pompieri au murit, iar altii au fost raniti in urma unei explozii produse intr-un imobil din nordul Italiei, autoritatile suspectand ca deflagratia a fost generata de un dispozitiv artizanal, informeaza agentia ANSA, potrivit MEDIAFAX.Explozia s-a produs intr-o cladire din Quargnento,…

- Echipa nationala de genisti a Suediei a fost chemata la peste 30 de locuri unde au avut loc explozii, in ultimele doua luni si in total la 100, in acest an, de peste doua ori numarul din aceeasi perioada a anului trecut, starnind ingrijorari legate de cresterea nivelurilor de violenta ale bandelor criminale,…

- Mai multe persoane au fost lovite marti, la Oslo, de o ambulanta ce fusese furata de un barbat inarmat. Numarul victimelor este deocamdata necunoscut, scrie Mirror.co.uk. Un copil se afla printre oamenii care au fost loviți de ambulanța. Raniții au fost transportați la spital, precizeaza Mirror.co.uk.…