- Ministerul Sanatatii a transmis un bilant actualizat al ranitilor din deflagratiile de la Crevedia, internati in spitale: La Spitalul de Arsi sunt internati 2 pacienti in sectia de chirurgie plastica, amandoi sunt stabiliLa Spitalul Universitar e internat 1 pacient in sectia de chirurgie plasticaLa…

- O femeie cu arsuri grave suferite in exploziile de la stația GPL din Crevedia a decedat in cursul zilei de duminica, 27 august, la Spitalul Floreasca unde fusese transferata. Victima este soția barbatului care a murit ieri in urma unui atac de cord, potrivit lui Raed Arafat, șeful DSU. „Este primul…

- Aeronava militara cu cei doi pacienți raniți in explozia de la stația GPL din Crevedia, care este deținuta de Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, a ajuns in Bruxelles, Belgia. Alte doua persoane au fost tranportate de urgența in Milano, Italia. Iata ce a transmis Ministerul Apararii Naționale!

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din judetul Dambovita s au produs mai multe explozii la o statie GPL, eveniment soldat cu 58 de victime. Potrivit IGSU, dupa prima explozie au fost 8 victime dintre care 1 persoana decedata infarct, fara arsuri si 7 persoane ranite 3 cu arsuri transportate…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- Centrul de Arși de la Timișoara este cel mai avansat dintre toate cele care Ministerul Sanatații le ridica in țara a afirmat, sambata, ministrul Alexandru Rafila, prezent in orașul de pe Bega. El a vizitat la primele ore ale dimineții șantierul viitorului Spital de Arși de la Spitalul Județean de Urgența…