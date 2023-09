Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in dreptul localitații Calimanești din județul Vrancea, a avut loc o explozie la o magistrala de gaze, aflata pe un șantier de lucru de pe autostrada A7. Evenimentul a fost soldat cu 9 victime. Din primele informații, se pare ca explozia a avut loc dupa ce muncitorii care lucrau…

- Patru oameni au murit și cinci au fost raniți, in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Calimanești, județul Vrancea, dupa o explozie urmata de incendiu la magistrala de gaz din zona Autostrazii A7. Victimele erau angajați ai societații care execut

- A fost alerta de explozie urmata de un incendiu puternic pe șantierul Autostrazii Moldova in noaptea de miercuri spre joi. In urma evenimentului, autoritatile din Vrancea au activat Planul Rosu de Interventie, asta dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz. Pana in aceste momente patru muncitori…

- Patru muncitori care lucrau pe șantierul Autostrazii Moldova au murit miercuri spre joi noaptea la Calimanești, in Vrancea, unde a explodat magistrala de gaze. Alți cinci oameni sunt raniți, iar flacarile care au urmat exploziei au fost vizibile de la kilometri distanța.Imaginile filmate dupa explozia…

- Un incendiu puternic a avut loc in localitatea Calimanești din județul Vrancea, dupa ce o explozie a avut loc la o magistrala de gaz, posibil lovita de muncitori care lucrau la autostrada A7. Patru persoane au fost gasite carbonizate de catre salvatori iar alți cinci oameni sunt raniți, din care doi…

- Autoritatile din Vrancea au activat, in noaptea de miercuri spre joi, Planul Rosu de Interventie, dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz, pe santierul Autostrazii Moldova. Patru muncitori ai firmei care lucreaza la constructia autostrazii au murit, iar alti cinci au fosr raniti, potrivit…

- O tragedie fara margini a avut loc la Calimanești, județul Vrancea, acolo unde in cursul nopții de miercuri spre joi, a avut loc o explozie, urmata de un incendiu devastator la o magistrala de gaz. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a fost alertat și a intervenit de urgența pentru…

- Autoritatile din Vrancea au activat, in noaptea de miercuri spre joi, Planul Rosu de Interventie, dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz. Patru muncitori au murit, iar alți cinci muncitori ai firmei care lucreaza la constructia autostrazii au fost raniti, informeaza News.ro.”Am fost solicitati…