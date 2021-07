Stiri pe aceeasi tema

- Mulți targumureșeni, dar și locuitori din comunele limitrofe au auzit in jurul orei 1 o explozie puternica, urmata de un incendiu pe platforma Azomureș. Biroul de Presa al ISU Horea Mureș a confirmat de puțina vreme incidentul, explozia și apoi incendiul producandu-se la stația de amoniac 3. "Intervin…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs in noaptea de marti spre miercuri la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures. Un barbat de aproximativ 50 de ani a suferit o fractura de membru superior, potrivit Agerpres. In urma evenimentului a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare…

- In aceasta noapte, in jurul 01:00, a avut loc o explozie urmata de incendiu la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures. Au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Mures si Serviciul Privat Pentru Situatii de Urgenta din cadrul operatorului economic.Incendiul a fost rapid localizat,…

- KMG International, companie care detine Rafinaria Petromidia, a anuntat ca tot personalul a fost evacuat si procesele tehnologice au fost oprite. “Prioritatea pentru noi, de la inceputul incidentului la rafinaria Petromidia, a fost siguranta angajatilor nostri. Tot personalul rafinariei Petromidia…

- O explozie a avut loc la Rafinaria Petromidia. Autoritatile au emis un mesaj Ro-Alert si au facut apel la oameni sa evite zona, sa inchida geamurile si sa nu se expuna la fum, acesta fiind toxic. Din primele informatii se pare ca s-a produs o explozie la o instalatie de la rafinarie, iar focul este…

- Un incendiu de proporții a avut loc in dimineața zilei de 21 iunie a.c. intr-un bloc de garsoniere din municipiul Sighetu Marmației. Incendiul a avut loc imediat dupa ora 9:00 in blocul 27 din cartierul Unirii, la etajul 1 al imobilului. Un barbat, in varsta de aproximativ 57 de ani, și-a pus la incalzit…

- Duminica, 25 aprilie, in jurul orei 12.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș a avut loc un incendiu produs in interiorul unui apartament. Datorita spiritului pro activ dovedit de Marius Catalin Breja, sergent major in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului…