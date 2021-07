EXPLOZIE uriașă urmată de INCENDIU în portul principal din Dubai - Primele imagini cu deflagrația O nava de tip petrolier acostata in port a explodat dupa ce a izbucnit un incendiu intr-unul din compartimente.Tragedia s-a produs in Jebel Ali, zona care atrage aproape un sfert din investițiile straine directe in Dubai, cu peste 8.000 de companii care au operațiuni in zona comerciala.Un oficial al Guvernului din Emiratele Arabe Unite a declarat ca intr-unul din containere se aflau materiale inflamabile și de aceea a avut loc explozia, potrivit ArabNews.com This Video circulating about #DubaiExplosion . It’s been reported for now that it’s a petroleum/oil tank warehouse in Jebel Ali #JebelAli… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

