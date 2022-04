Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, duminica seara, pentru a stinge un incendiu izbucnit dupa o explozie la internatul liceului din Calan, județul Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta la un incendiu care a afectat o locuința in localitatea Calațele. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 00:54, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala, sprijinita de un echipaj SAJ”, a precizat purtatorul de cuvant al…

- Potrivit Poliției Hunedoara, accidentul s-a produs in apropierea localitații Maceu.Pompierii au extras cele 2 victime. O femeie de 42 de ani, șoferul mașinii, a suferit leziuni grave și a fost transportata de urgența la spital, potrivit Renașterea Banațeana .Pentru pasagera din dreapta, o femeie in…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit joi dupa-amiaza la un incendiu care a afectat un bloc de locuințe din Florești. La fața locului au fost trimise șapte autospeciale, iar apelul de urgența a venit in jurul orei 15. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca flacarile…

- Buletin informativ Pompierii militari au intervenit astazi, 05 aprilie, pentru stingerea unui incendiu la un adapost de animale in comuna Jariștea. Apelul la numarul unic de urgența a fost primit in jurul orei 14:15 iar imediat spre locul indicat s-au deplasat 2 echipaje din cadrul Detașamentului de…

- O femeie in varsta de 75 de ani din localitatea brasoveana Sona a murit, miercuri, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu care a cuprins vegetatia din curtea locuintei sale. Pompierii fac apel la cetateni "sa renunte la igienizarea terenurilor prin incendiere", potrivit news.ro. Fii la curent…

- Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad. Soferul, un barbat de 44 de ani din judetul Bihor, conducea un autoturism cu sapte locuri […]

- O autospeciala pentru stins incendii, din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, a fost implicata intr-un accident rutier in timp ce se deplasa la intervenție, la un incendiu de vegetație izbucnit pe raza municipiului. In accident, a fost implicat, de asemenea un autoturism aflat in trafic.