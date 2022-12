Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Persoana care intrase in stop cardiorespirator a murit, dupa incendiul care a cuprins apartamentul din Pantelimon. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul…

- O explozie puternica a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata, Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul. Ali Yerlikaya, guvernatorul Istanbulului, a declarat ca explozia a avut loc in jurul orei locale 16:20 (13:20 GMT) pe strada Istiklal. El a spus ca exista atat…

- Sapte persoane au fost ranite, marti seara, in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, in judetul Arad, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un TIR, scrie ziarul local Aradon. Traficul in zona a fost reluata dupa 3 ore. Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 21:00 intre…

- In aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unei explozii a unui aparat de gatit (oala sub presiune) aflat pe aragaz, intr-un apartament din municipiul Arad, din cartierul Micalaca, Strada Zorelelor. „Pentru misiune au fost…

- Eveniment Accident rutier in Trivalea Moșteni / Un barbat și o femeie, cu traumatisme ușoare, au ajuns la spital noiembrie 2, 2022 10:16 Miercuri dimineața, pe numarul de urgențe 112 a fost anunțat un eveniment rutier in localitatea Trivalea Moșteni, la care au intervenit pompierii, cu o mașina de…

- Un barbat in varsta de 32 ani, din Piatra-Neamt, a fost retinut, pentru 24 ore, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub acuzatia de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. ‘Din cercetari, a reiesit ca, in cursul lunilor septembrie-octombrie 2022, un barbat,…

- Primaria Alba Iulia cumpara 2 locuințe modulare: Beneficiarii, locatarii evacuați din blocul G2, Turturica Primaria Alba Iulia cumpara 2 locuințe modulare: Beneficiarii, locatarii evacuați din blocul G2, Turturica Municipiul Alba Iulia, intenționeaza sa achiziționeze locuințe din elemente modulare tip…

- A fost alerta in Cluj dupa o explozie puternica desfașurata intr-un bloc de pe strada Aurel Vlaicu, acolo unde mai multe echipaje de pompieri au sosit de urgența. Printre victime se afla și un copil, care a fost transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate. Cum a avut loc tragedia, de fapt.…