Explozie puternică în capitala Somaliei: Cel puțin 5 oameni au murit O explozie uriașa a zguduit, joi, capitala Somaliei, Mogadishu. Explozia a fost urmata de focuri de arma. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alți 23 au fost raniți in urma deflagrației. Explozia a avut loc in centrul orașului și a fost atat de puternica incat a provocat prabușirea zidurilor școlii și spitalului din zona și a avariat mai multe mașini, scrie Reuters. Inca nu exista informații oficiale cu privire la ce a produs explozia sau daca a fost vorba de un atac al gruparii Al Shabaab, care se afla intr-un conflict deschis cu guvernul central somalez. Al Shabaab, o mișcare islamista care vrea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

