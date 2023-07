Alerta in Capitala dupa ce i explozie a avut loc duminica intr-un apartament la etajul trei al unui bloc de pe Șoseaua Berceni. 40 de persoane fiind evacuate. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pe Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu doua camere, la nivelul etajului trei din 10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze. Mai departe, pompierii au constituit echipe de cautare-salvare a persoanelor. O singura victima in urma exploziei Pana in acest moment au fost evacuate 40 de persoane. In ceea ce privește victimele, o victima are arsuri la nivelul…