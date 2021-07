Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii informeaza ca persoanele ranite si care au arsuri in urma incendiului de vineri din Popesti-Leordeni au fost internate in trei spitale din Capitala, dupa care se va decide daca este necesar transferul lor in centre de arsi, potrivit agerpres.ro. Conform informarii primite…

- 11 persoane au fost ranite, in urma unui incendiu puternic la o hala de reciclare din Popești Leordeni. Un utilaj a luat foc, iar flacarile s-au extins rapid. UPDATE: Informare situație victime incident centru deșeuri Popești - Leordeni: Conform informarii primite din partea Centrului Operativ pentru…

- UPDATE – Sase persoane au suferit arsuri, cinci fiind intubate, in urma incendiului izbucnit vineri la un utilaj intr-o hala de reciclare din orasul Popesti-Leordeni, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov. Conform ISU Bucuresti – Ilfov, in urma incendiului au fost ranite…

- Un incendiu a izbucnit vineri la un utilaj dintr-o hala de reciclare situata in Popești Leordeni. Din primele informații, sunt opt persoane ranite, doua care au suferit arsuri, iar alte șase care s-au intoxicat cu fum.

- ISU Dobrogea a precizat ca bilantul final al victimelor este de 6 persoane, astfel: 2 persoane cu arsuri pe 45 , respectiv 35 din suprafata corpului transportate cu 2 elicoptere SMURD la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, 2 persoane cu diverse traumatisme transportate la spital, 1 persoana cu arsuri…

- Trei persoane au fost ranite, suferind arsuri de gradele unu si doi in urma unei explozii care a avut loc intr-o casa din comuna Hulubesti, Dambovita. Primele date de la fata locului arata ca imobilul a fost avariat. Potrivit datelor furnizate de oficialii Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un autoturism care staționa a explodat joi pe Strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei in apropierea unui benzinarii, iar doua persoane au fost ranite, relateaza Digi24. Purtatorul de cuvant al ISU-București Ilfov, Daniel Vasile, a confirmat informația pentru Libertatea, Cele doua persoane, cu varste…

- Duminica, in China, a explodat o conducta de gaz. In urma incidentului au murit mai multe persoane. Cațiva zeci de cetațeni sunt grav raniți. In urma exploziei puternice au murit cel puțin 11 persoane, iar alte 37 au fost grav ranite. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din…