Premierul Romaniei, Florin Citu, a declarat, vineri, la Vaslui, ca situatia dupa explozia de la Petromidia este sub control si ca "viata cetatenilor nu a fost pusa in pericol". Seful Guvernului a precizat ca avut imediat dupa producerea evenimentului o discutie cu Raed Arafat, caruia i-a solicitat sa mearga la fata locului, afirmand ca nu se va deplasa personal in zona deoarece "nu mai este nevoie". "Am avut o discutie cu domnul Arafat, imediat dupa explozie, i-am cerut sa mearga acolo. (...) Stiam doar ca este o explozie, in momentul in care am vorbit eu cu domnia sa nu aveam detaliile, dar se…