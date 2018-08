Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, sase ranite si alte cinci sunt date disparute dupa o explozie la o fabrica de armament din Dzerjinsk, la aproximativ 350 de kilometri est de Moscova, au declarat vineri serviciile...

- Cel putin 39 de persoane, printre care si 12 copii, au murit dupa ce un depozit de armament din orasul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relateaza BBC. Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt...

- Cel putin o persoana a decedat, iar o alta este in stare critica, in urma unei explozii produse la o fabrica de echipamente militare de langa Salisbury, Marea Britanie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cel putin o persoana a decedat, iar o alta este in stare critica, in urma unei explozii produse la o fabrica de echipamente militare de langa Salisbury, Marea Britanie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Sase moldoveni au murit intr-un teribil accident! Un cumplit accident s-a produs pe o șosea din Rusia, unde opt persoane au murit. Totul s-a intamplat aproape de Moscova, potrivit presei internationale.Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost…

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- Cel putin zece oameni au murit si 12 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia, informeaza DPA din surse oficiale. Zeci de locuinte si alte cl...

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.