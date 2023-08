Explozie la Năvodari, în apropierea bazinului olimpic Incident la Navodari, joi dupa-amiaza. ISU Constanța a anunțat ca a avut loc o explozie urmata de un incendiu la un transformator electric. Evenimentul a avut loc langa bazinul olimpic din localitate. La fața locului a intervenit Stația Midia, cu doua mașini de stingere și un echipaj SMURD B. Nu au fost inregistrate pagube majore, a ars doar vegetația de pe circa 100 de metri patrați din jurul transformatorului, potrivit presei locale. The post Explozie la Navodari, in apropierea bazinului olimpic appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

