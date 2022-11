Cel puțin o persoana a fost ranita, miercuri, in urma unei explozii care a avut loc la ambasada Ucrainei din Madrid. Ranitul este un angajat al ambasadei, care a deschis un plic in care se afla un dispozitiv exploziv. Acesta s-a dus singur la spital pentru a primi ingrijiri, susțin surse polițienești citate de agenția EFE, citate de agenția EFE. Autoritațile au fost inștiințate de incident la ora locala 13:15. Dupa cate se pare, scrisoarea suspecta a trecut nedepistata de serviciul privat de supraveghere al reprezentanței diplomatice. In urma incidentului, a fost activat protocolul de acțiune…