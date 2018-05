Explozie într-un restaurant din Toronto. Cel puţin 15 persoane rănite Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul regional de paramedici. Explozia a avut loc joi la ora locala 10.30 (ora Romaniei, 17.30). Cauza nu este cunoscuta inca. Luna trecuta, zece persoane au murit dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in centrul orasului Toronto. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

