Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc pe strada Cenad in cartierul Micalaca. O garsoniera de la parterul blocului 231 a fost distrusa și alte trei avariate. Un barbat are arsuri pe 80% din suprafața corpului. „In aceasta seara, in jurul orei 21:45 am fost anunțați de producerea unei explozii la o garsoniera situata…

- Un barbat din judetul Arad a fost ranit, luni dimineata, dupa explozia unei butelii cu gaz in locuinta sa, fara a fi urmata de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intervenție la un tractor rasturnat peste o persoana in apropiere de localitatea Pata.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața in urma rasturnarii unui tractor peste un barbat, intr-o zona impadurita din apropierea localitații Pata.Alerta a fost inregistrata…

- Intervenție la un tractor rasturnat peste o persoana in apropiere de localitatea Pata.Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața in urma rasturnarii unui tractor peste un barbat, intr-o zona impadurita din apropierea localitații Pata.Alerta a fost inregistrata…

- Intervenție neobișnuita sambata dupa masa, pe Calea 6 Vanatori, in apropierea adapostului de noapte, acolo unde un barbat de aproximativ 40 de ani. din Arad, s-a urcat intr-un copac, la o inalțime de 15 metri, și a amenințat ca se sinucide.

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-o casa din localitatea Calan, județul Hunedoara. Un barbat de 60 de ani a fost ranit. Pompierii au gasit in locuința un barbat de 60 de ani, inconștient, care a fost extras și preluat de echipajul de prim ajutor. Dupa administrarea de oxigen…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 au intervenit marți la un accident rutier petrecut pe strada Donath din Cluj-Napoca, eveniment in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Conform ISU Cluj, apelul de urgența a venit in jurul orei 15:10, iar la misiune a participat o autospeciala.…

- FOC… Punctul de lucru Murgeni din cadrul Detașamentului de pompieri Barlad a intervenit in dupa amiaza de 28 iulie, cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Sarațeni / Murgeni. La sosirea…