Stiri pe aceeasi tema

- Conform purtatorului de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a fost o acumulare de gaze, urmata de o explozie, in urma careia au rezultat cele doua victime - o femeie si un barbat -, care au fost transportati la spital.A fost alertata Statia de Pompieri Sannicolau Mare, care s-a deplasat la fata locului…

- In jurul orei 20, duminica seara, ISU Banat a fost solicitat sa intervina la periam, unde intr-un apartament s-a produs o explozie si era nevoie de ajutorul salvatorilor. A fost alertata Stația de Pompieri Sannicolau Mare care s-a deplasat la locul interventiei cu o autospeciala de prima intervenție…

- Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 13,30, pe DN 26, in localitatea Tatarca - judetul Galati, in urma caruia trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri si investigatii medicale de specialitate, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, in urma unei explozii produse intr-un apartament din Targoviste, informeaza ISU Dambovita, potrivit Agerpres."Interventie in cazul unei explozii produse la un apartament in municipiul Targoviste, strada Transilvaniei. La locul interventiei pompierii au constatat…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, in localitatea Foieni, județul Satu Mare, dupa ce mașina in care se aflau a parasit drumul și a lovit un stalp.ISU Satu Mare a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs in localitatea…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…

- ACCIDENT rutier GRAV pe DJ107, intre Șona și Sanmiclauș: Intervenție contracronometru pentru acordarea primului ajutor unei persoane RANITE ACCIDENT rutier GRAV pe DJ107, intre Șona și Sanmiclauș: Intervenție contracronometru pentru acordarea primului ajutor unei persoane RANITE Garda de intervenție…