- Duminica, de dimineața, in Sanmihaiu German, langa Timișoara, o centrala a explodat. In urma exploziei, un barbat a suferit arsuri pe 20 la suta din suprafața corpului și a fost transportat la spital. O centrala termica care funcționa pe lemne a explodat intr-o casa din Sanmihaiu German. Un barbat a…

- O explozie a avut loc, duminica dimineața, in localitatea Sanmihaiu German. Un barbat a fost transportat la spital cu arsuri pe corp, dupa ce o centrala termica care funcționa pe lemne a explodat langa el.

- Explozie urmata de incendiu, joi dimineața, la o casa de pe strada Karadjici din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 17 pompieri. Dintre cele 3 persoane aflate in interiorul locuinței, 2 victime sunt…

- UPDATE. Trei victime, in urma exploziei Explozia din cartierul Mehala a facut trei victime. Doua dintre ele sunt transportate la spital cu arsuri de gradul II și III. O femeie in varsta de 53 de ani are arsuri de gradul IIB și III pe o suprafața de 30% din corp. Un barbat de 48 de ani are…

- Pompierii au intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu la o construcție improvizata și la mai multe materiale combustibile depozitate in aceasta și in apropierea ei. In interiorul anexei se afla o persoana care a fost extrasa și transportata la spital. Victima prezenta ușoare arsuri in zona…

- Un barbat a decedat si o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a cuprins o locuinta, marti seara, la Odobesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari au fost alertati astazi, 8 septembrie,…

- Miercuri seara, un incendiu a izbucnit la o vila din apropierea Piteștiului, in localitatea Moșoaia, sat Smeura, str. Pinilor. Echipajele SMURD solicitate au gasit un barbat in varsta de 53 de ani cu arsuri de gradul 1 pe aproximativ 60 % din corpului. “Acesta este posibil sa fi incercat sa intervina…

- O tragedie rutiera soldata cu moartea unui barbat și ranirea a doi copii sau petrecut astazi dupa amiaza langa Timișoara. Un barbat de 65 de ani conducea o motocicleta pe DJ 691, dinspre Timișoara spre Fibis, iar la un moment dat intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza intrand in coliziune cu un…