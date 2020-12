Explozie în portul Beirut: Acuzată, mişcarea Hezbollah ripostează în justiţie Hezbollah-ul libanez a anuntat vineri ca a lansat urmarirea judiciara impotriva unui fost deputat si a unui partid politic care au acuzat puternica miscare siita ca este responsabila de explozia devastatoare de acum patru luni din portul Beirut, informeaza AFP. Explozia din 4 august, cauzata conform autoritatilor de stocarea fara masuri de precautie a unor mari cantitati de nitrat de amoniu, s-a soldat cu peste 200 de morti si cel putin 6.500 de raniti, distrugand cartiere intregi ale capitalei libaneze. De aceasta drama o buna parte a opiniei publice a acuzat liderii si oamenii politici, aproape… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

