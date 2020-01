Explozie devastatoare în Houston. Sunt victime şi pagube materiale importante UPDATE: Un barbat a declarat pentru postul KTRK-TV ca a vazut o persoana careia i se scurgea sange pe fata, din cauza ranilor suferite. Departamentul de Pompieri din Houston a informat ca o persoana ranite a fost adusa la spital. UPDATE: Potrivit primelor informatii oficiale, originea exploziei ar fi fost o companie - Watson Grinding and Manufacturing. Explozia s-a produs in jurul orei locale 4:25 dimineata in perimetrul dintre Gessner si in apropierea autostrazii Steffani. Defragatia a zguduit orasul si imprejurimile acestuia si a facut pagube materiale considerabile. Deocamdata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

