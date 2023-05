Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a caștigat campionatul in Italia, dupa ce a caștigat un punct pe terenul lui Udinese. Este al treilea titlul din istoria echipei de la poalele Vezuviului, dupa cele doua caștigate cu Diego Armando Maradona in lot, in 1987 și 1990. Antrenorul Luciano Spalletti a dedicat acest succes fratelui sau,…

- Napoli a sarbatorit, noaptea trecuta, cu focuri de artificii, cantece si imbratisari pe strazi, titlul castigat de echipa de fotbal la Udine, dupa meciul cu Udinese, scor 1-1, potrivit news.ro.Strazile s-au umplut cu oameni care cantau, dansau si se imbratisau. Multi au sarit in apa din fantani de…

- Primul Scudetto din cariera lui Luciano Spalletti in Italia s-a lasat cu un amestec de emoții. „Este pentru tine, Napoli”, a strigat Spalletti, dedicand victoria orașului, dupa ce a adus Scudetto inapoi la Napoli dupa 33 de ani. Din pacate, petrecerea de

- Petrecere colectiva in Napoli, cu steaguri, fumigene, focuri de artificii, dansuri și cantece pana in zori, din pacate patata rapid de doliu. Patru persoane au fost ranite, una dintre acestea murind.Citește și: Un giorno all'improvviso! Așa s-a sarbatorit la Napoli: efectiv a fost haos și nebunie…

- Judecatorul Cristi Danileț se intoarce in magistratura dupa ce a caștigat și al treilea proces cu Inspecția Judiciara. Decizia este una definitiva. „Azi am caștigat și cel de al treilea dosar facut de catre Inspecția Judiciara in care am fost sancționat de CSM cu excluderea din magistratura. S-a constatat…

- Romanul “Solenoid” al lui Mircea Cartarescu a fost premiat de Los Angeles Times: ”Inca nu-mi vine sa cred ca am caștigat” Scriitorul Mircea Cartarescu a primit premiul pentru cel mai bun roman de ficțiune, ”Solenoid”, acordat de Los Angeles Times. Este unul dintre cele mai prestigioase premii literare…

- Motiv de mare bucurie in familia artiștilor maramureșeni Amalia Ursu și Vasilica Ceterașu, artistul care a cucerit județul și țara in cadrul show-ului Romanii au talent. Aceștia au facut marele anunț in aceasta dupa-masa. „Mi-a dat bunul Dumnezeu, doi feciori sa am și eu! Iți mulțumesc nevasta ție,…

- Marcela, fata schilodita pe Viaduct, a venit cu un mesaj emoționant pentru toți oamenii care i-au transmis mesaje de incurajare și ajutor financiar. „Dumnezeu m-a ținut de mana la naștere și mi-a dat mai mulți ingeri pazitori in aceasta VIAȚA...VOI sunteți ingerii mei”, a scris Marcela.