- Infernul de la Crevedia, din totalul celor 58 de victime, 43 de persoane sunt cadre ale MAI,39 pompieri, doi polițiști și doi jandarmi The post Infernul de la Crevedia, din totalul celor 58 de victime, 43 de persoane sunt cadre ale MAI,39 pompieri, doi polițiști și doi jandarmi first appeared on Partener…

- O explozie puternica a avut loc sambata seara la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Cele mai noi informații arata ca sunt 46 de raniți, dintre care 8 in stare grava, iar o persoana a decedat. Deflagrația a afectat și cateva case din apropierea stației GPL (gaz petrolier lichefiat). Avand…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu violent, s-a produs, sambata seara, la o stație GPL, din comuna Crevedia. In urma deflagrației, 5 persoane au fost ranite. La locul evenimentului au ajuns numeroase echipaje de intervenție, dar și un elicopter SMURD. Totodata, in acea zona, DN 1A, traficul…

- S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia . Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție ISU Dambovița a transmis un mesaj de avertizare prin…

- La data de 26 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca la o stație de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, din localitatea Crevedia, a avut loc o explozie. In urma evenimentului, pana la acest moment, cinci persoane ar fi ranite.…

- Atac armat in Bosnia: Mai multe persoane au murit, iar atacatorul s-a sinucis inainte de a fi arestatTrei persoane au fost impuscate mortal si trei ranite vineri la Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei, de un barbat care s-a sinucis in timp ce fortele de ordine il cautau, informeaza surse…

- IGPF: Peste 166.000 de persoane au intrat joi in Romania, dintre care circa 17.600 de ucraineniInspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca joi au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 166.245 de persoane, dintre care 17.605 cetateni ucraineni, informeaza Agerpres.…

- Polițiștii au facut ravagii in weekend. Au fost reținute sute de permise de conducere, iar numeroase persoane au fost surprinse la volan fie consumand alcool, fie consumand droguri. Peste 730 de permise de conducere au fost retinute de politisti in ultimele 24 de ore, la nivel national, iar dintre care…