Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 20 iulie, la 2.981.659. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații, au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus crește alarmant de la o saptamana la alta, in Romania. Ministerul Sanatatii a anuntat ca, incepand de marti, se revine la raportarea zilnica privind cazurile de COVID-19.

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate in Romania aproape ca s-a dublat Foto: Gabriel Sava. Numarul cazurilor de COVID înregistrate în România aproape ca s-a dublat în ultima saptamâna. Astfel, în perioada 27 iunie - 3 iulie au fost raportate peste…

- „De acum inainte, veți primi o informare saptamanala privind situația COVID. Ea va transmisa in fiecare zi de luni”, au transmis reprezentanții Ministerului Sanatații catre jurnaliști. „Informarea va fi saptamanala, similar cu ceea ce se face pe gripa. In aceasta perioada, nu am mai avut decat un raport…

- 161 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus au fost raportate la ultimul bilanț COVID.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Cele 161 de cazuri noi, cu 150 mai puține decat in ziua anterioara, au…

- 300 de noi infectari au raportat autoritațile in ultimul bilanț COVID, cu 191 mai puține decat in ziua anterioara. Ministerul Sanatații va anunța la ora 13.00 bilanțul actualizat al noilor cazuri COVID, al deceselor și al pacienților internați la ATI. Cele 300 de cazuri noi inregistrate in ultimele…

- Romania a ajuns la 2.907.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 381 noi imbolnaviri. La ora 13.00, Ministerul Sanatatii va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cele 381 de cazuri noi…

- Peste 600 de noi cazuri de Covid și 6 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat joi Ministerul Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…