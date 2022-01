Stiri pe aceeasi tema

- Facturile romanilor vor scadea imediat ca urmare a propunerilor PSD, agreate luni in coaliție, afirma liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. El precizeaza ca pachetul de masuri al PSD „duce prețul la energie electrica la nivelul de dinainte de liberalizarea salbatica facuta de dreapta”. „Facturile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca facturile romanilor la energie vor scadea, ca urmare a pachetului de masuri propus de PSD și agreat in coaliție. Prețul la energie va reveni la prețul de dinaintea liberalizarii, iar de plafonare vor beneficia 90% dintre cetațeni. ”Facturile romanilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat luni ca a finalizat alte 22 de acțiuni de control la companii furnizoare de energie electrica și gaze naturale catre consumatorii casnici, în urma carora a aplicat alte 10 amenzi contravenționale în valoare de 195.000…

- Stefan Radu Oprea a prezentat un pachet de masuri in privinta cresterilor de preturi pentru energie si gaze, pe care social-democratii le vor prezenta in sedinta de astazi a coalitiei. Potrivit social-democratului printre masurile propuse sunt recalcularea facturilor emise gresit, reducerea plafonului…

- Actrița Carmen Tanase a sarit la gatul guvernanților, dupa ce facturile la energie a crescut exagerat, iar romanii sunt in pragul falimentului.Aceasta nu i-a aratat facturile mamei ei, in varsta de 90 de ani, care are o pensie de 1300 de lei pe luna, pentru a nu o supara.”Cumva, noi suntem transformați…

- Criza Covid-19 și criza economica asociata au generat un val de scumpiri in 2021, caruia tot mai mulți romani ii fac fața cu greutate. Anul acesta efectul majorarilor de prețuri a fost resimțit mult mai...

- Produsele de baza, painea, carnea, laptele se vor scumpi in perioada urmatoare ca urmare a facturilor uriașe de energie, anunța producatorii. Producatorii spun ca au primit facturi de energie mai mari cu pana la 700% și ca, din cauza creșterii prețurilor la energie, s-au scumpit și ambalajele in care…

- Parlamentul va dezbate, in plen, miercuri, aprobarea plafonarii prețurilor la energie și gaze și compensarea facturilor. Saptamana trecuta, Senatul a discutat și a aprobat proiectul intr-o singura zi, astfel ca schema de sprijin pentru consumatorii casnici și firme a ajuns acum pe ordinea de zi a deputaților. …