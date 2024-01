Stiri pe aceeasi tema

- O mina de aur din Tanzania s-a prabusit, sambata, in urma unor ploi abundente care au afectat regiunea Simiyu din nordul țarii, ingropand minerii care lucrau in subteran, a anuntat un comisar local, citat de agentia Xinhua și de Agerpres.Potrivit autoritaților locale, in urma prabușirii minei, cel puțin…

- Un barbat inarmat care a deschis focul, omorand cel puțin 11 oameni si ranind cel puțin 24 de persoane la Universitatea Carolina din Praga a fost "eliminat", a anuntat politia ceha pe reteaua X, fosta Twitter, transmit Reuters, EFE si AFP.”Tragatorul a fost eliminat!", a precizat politia intr-un…

- Sunt cel puțin opt morți și 84 de persoane au fost ranite, in urma unei explozii, la un terminal petrolier din Guineea, din capitala Conakry, luni dimineața (18 decembrie), a declarat un ofițer superior de poliție, adaugand ca incendiul a fost ținut sub control, potrivit Reuters. Explozia a zguduit…

- Incidentul a avut loc, marți, in provincia centrala Antique din Filipine, dupa ce autobuzul care transporta zeci de persoane a ramas fara frane și a cazut intr-o rapa adanca de 30 de metri, informeaza Reuters.Potrivit autoritaților, cel puțin 16 persoane au murit, iar alte opt au fost transportate in…

- Ploile torențiale și vantul puternic au provocat inundații și pagube in sudul Indiei, marți. Cel puțin noua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise in Andhra Pradesh și Tamil Nadu.Un baiat de 4 ani a murit in districtul Tirupati, statul Andhra Pradesh, dupa ce un zid a cazut peste el, a declarat…

- Un accident a avut loc marți intr-o mina de carbune din nord-estul Chinei. Cel puțin 11 oameni au murit, a anunțat CCTV.11 persoane au murit marți intr-un accident la o mina de carbune din provincia Heilongjiang, din nord-estul Chinei, a anunțat presa de stat din China, preluata de Reuters. Accidentul…

- Cel putin 21 de persoane au murit intr-un incendiu la o mina din Kazahstan, a anuntat sambata ArcelorMittal Temirtau, unitatea locala a producatorului de otel cu sediul in Luxemburg care opereaza mina, informeaza Reuters. Presedintele kazah a cerut oprirea cooperarii cu ArcelorMittal Temirtau.

- Cel puțin 22 de persoane au fost ucise si alte 5-60 au fost ranite in mai multe atacuri cu arma de foc in statul Maine din nord-estul Statelor Unite. Citește și: Unul dintre membrii trupei BUG Mafia, in spital dupa ce a suferit un infarct Impușcaturile au avut loc in trei locuri: o pista de […]