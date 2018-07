Explozia de la sonda. Corpul de Control, trimis la Medias Cauzele care au provocat accidentul mortal de la Medias urmeaza sa fie aflate in perioada urmatoare. La cateva ore de cand un angajat al Romgaz a murit, pe fondul ranilor grave suferite in urma unei explozii ce s-a produs la o sonda din Cechesti, Harghita, ministrul Energiei a anuntat ca deja Corpul de Control al […] Explozia de la sonda. Corpul de Control, trimis la Medias is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O deflagratie produsa vineri dimineata a ranit grav un barbat in varsta de 49 de ani care, in ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat. In prima instanta, s-a aflat ca angajatul ar fi fost ranit grav la cap, in urma unei explozii ce a avut loc la o sonda aflata in localitatea Cechesti […] Explozie…

- Muncitorul ranit, vineri, in explozia de la sonda Romgaz din judetul Harghita a decedat, desi medicii au incercat sa-l salveze, fiind resuscitat. Pompierii sunt inca la fata locului, dar cauzele producerii deflagratiei nu au fost inca stabilite.

- Muncitorul ranit, vineri, in explozia de la sonda Romgaz din judetul Harghita a decedat, desi medicii au incercat sa il salveze. Pompierii sunt inca la fata locului, iar cauzele producerii deflagratiei urmeaza sa fie stabilite.

- Barbatul ranit vineri in explozia de la Cechesti a murit, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Harghita, dr. Peter Szilard.Potrivit acestuia, barbatul avea leziuni craniene grave, a intrat in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi resuscitat.…

- O explozie la o sonda din Harghita aparținand Romgaz s-a produs vineri dupa amiaza. Un muncitor a fost ranit iar pompierii au intervenit de urgența. Din fericire, explozia nu a fost urmata de un incendiu, astfel ca pagubele au fost limitate. Explozia la sonda s-a produs in localitatea Cechesti, judetul…

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs, vineri, la sonda 25 Chedea, apartinand SC.ROMGAZ, in localitatea Cechesti, judetul Harghita. O persoana a fost ranita, mai multe echipaje de pompieri deplasandu-se la fata locului. Reprezentantii ISU Harghita au anuntat, vineri, ca o explozie neurmata de incendiu…

- Un angajat al Romgaz a fost ranit grav, vineri, in urma unei explozii la o sonda de extractie a gazelor naturale apartinand companiei, produs in localitatea harghiteana Cechesti, in acest caz fiind solicitat un elicopter SMURD, care nu a putut ateriza din cauza conditiilor meteo nefavorabile.

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat despre surparea galeriei din Mina Lupeni, ministrul Energiei a cerut sa se faca verificari. Astfel ca a trimis Corpul de Control la respectiva exploatare. Acum se asteapta concluziile investigatiilor menite sa scoata la lumina conditiile in care s-a produs accidentul…