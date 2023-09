Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a venit cu precizari referitoare la explozia urmata de incendiu care s-a produs pe santierul lotului 1 al Autostrazii Focsani-Bacau. Potrivit Companiei de Drumuri, Studiul de fezabilitate a fost elaborat de SC Consitrans SRL Bucuresti, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, in urma exploziei unei conducte de gaze care trecea sub șantierul Autostrazii Moldovei, ca Documentația Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire a fost realizata de SC Consitrans SRL, in baza tuturor avizelor…

- CNAIR a facut, joi, precizari referitoare la explozia urmata de incendiu care s-a produs pe santierul lotului 1 al Autostrazii Focsani-Bacau. Potrivit sursei citate, Studiul de fezabilitate a fost elaborat de SC Consitrans SRL Bucuresti, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG nr.903/…

- Explozia de pe santierul Autostrazii Moldovei a avut loc din cauza fisurarii magistralei de transport gaze naturale si aparitia scanteilor, urmare a executarilor lucrarilor pe santier, a transmis cu putin timp in urma ISU Vrancea. Patru oameni au murit carbonizati si cinci au fost raniti dupa explozia…

- N.Dumitrescu Potrivit unui reprezentat din cadrul Ministerului Transporturilor, in penultima zi a lunii august a.c., a fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea a șase pasaje pe drumurile naționale din Romania, doua dintre pasaje fiind in Prahova, pe cea mai importanta și circulata artera…

- Ordog Ferencz, in calitate de primar al Comunei Brancovenești, cu sediul in localitatea Brancovenești, strada Principala nr. 303, aduce la cunoștința publica emiterea Autorizației de Construire nr. 2 din 28.06.2023 pentru obiectivul de investiție "Construire sala de sport școlara in comuna Brancovenești,…

- Inaugurarea lotului 3 din Drumul Expres Craiova – Pitesti, dintre Slatina și Colonești, in lungime de 32 de kilometri risca sa fie amanata. Ministerul Transporturilor trebuie sa rezolve problema unei portiuni de circa 300 de metri de la Jitaru care nu are Acord de Mediu revizuit si Autorizatie de Construire,…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat marti ca ordinul de incepere a lucrarilor pentru metroul din Cluj-Napoca este 1 septembrie, iar sase luni este faza de proiectare, dupa care urmeaza obtinerea autorizatiei de constructie, finalizarea exproprierilor, informeaza News.ro.”Ordinul de incepere…