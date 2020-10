Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- In aceasta vara, pentru o scurta perioada, aeroporturile din Europa s-au intors la vechia forfota dupa ce milioane de pasageri s-au grabit sa profite de relaxarea masurilor restrictive, organizandu-si vacante de-a lungul rivierei franceze, pe insulele grecesti sau in alte destinatii populare. Dar calatoriile…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

- Țara noastra se situeaza fix la mijlocul clasamentului european la numarul de cazuri Covid la milionul de locuitori. Rata mortalitații, calculata in procent la numarul de imbolnaviri este de sub 5%, ceea ce plaseaza Romania tot aproape de jumatatea clasamentului. Și asta in condițiile in care raportarea…

- Explozia de cazuri de coronavirus din Romania, care s-a inregistrat in ultima perioada, ingrijoreaza experții din Europa, iar presa italiana scrie ca țara noastra risca sa devina Brazilia Europei din cauza numarului mare de cazuri.

- Jurnalistii de la publicatia Il Messaggero scriu ca Romania risca sa devina Brazilia Europei din cauza numarului mare de contaminari cu coronavirus, noteaza news.ro.Ei fac referire la faptul ca sambata s-au anuntat 899 de cazuri de contaminare, subliniind ca aceasta cifra ingrijoreaza tarile…

- Romania a inregistrat, joi, nu mai puțin de 777 de cazuri de coronavirus, iar acum Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a explicat ce a determinat aceasta creștere ce a dus țara pe primul loc din Europa la imbolnaviri.