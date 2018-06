Exploatarea gazelor din Marea Neagra: Sub privirea atenta a Rusiei, Romania risca sa amaneteze viiitorul generatiilor urmatoare

Modul in care va arata Romania copiilor nostri depinde, in foarte mare masura, de felul in care statul roman va sti sa traga foloase de pe urma gazelor naturale din Marea Neagra, potrivit fostului director al Romgaz, Dumitru Chisalita.



Din pacate, desi timp a avut din belsug, statul n-a fost in stare sa isi creeze, in anii din urma, politici clare si avantajoase de exploatare a uriasei cantitati de gaz. In consecinta, acum trebuie sa mearga pe sarma, riscand fie sa isi vanda resursa in conditii dezavantajoase, fie chiar sa ajunga sa o dea, de nevoie, pe mana rusilor.



In Romania…